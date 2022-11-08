Гаубицы и РСЗО: кадры подготовки союзной группировки войск в Белоруссии

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В Белоруссии проходит формирование союзной группировки войск для согласованности действий при совместном выполнении боевых задач - на случай, если это будет необходимо. Масштаб подготовки такой, что издалека происходящее, порой, напоминает настоящие боевые действия.

У гранатометчика считанные секунды на уничтожение цели. Он делает поправку на ветер, точку прицеливания. Сам выбирает момент открытия огня и нажимает на спусковой крючок. Всего мгновение, и снаряд точно попадает в броню. На другой учебной точке работает пулеметчик. Стреляет короткими очередями прицельно по мишеням, которые поочередно поднимаются в поле на расстоянии от 200 до 400 метров.

Техника безопасности на первом месте. С предохранителя бойцы снимают оружие только перед стрельбой, а огонь открывают после доклада «К бою готов!». И, меняя положение, - лежа, стоя, с колена пулеметчики за минуту расстреливают ленту.

Тут же поблизости проходит обкатка танком - упражнение, которое, как говорят военные, запоминается на всю жизнь и закаляет характер. Бойцы по очереди прыгают в окоп, где остаются один на один с бронированной техникой. Уже вслед уходящему танку военнослужащие бросают гранату. Так они учатся вести борьбу с бронеобъектами противника.

В другой части полигона батарея артиллерийских орудий по команде старшего меняет огневую позицию. Личный состав приводит гаубицы в походное положение и совершает марш-бросок в два километра по бездорожью сквозь лесистую местность. После спешивания военнослужащие сразу берутся за работу, ведь сделать все нужно в максимально сжатые сроки. Привести 152-миллиметровое орудие в боевое положение, по дневному нормативу, необходимо за 2 минуты 40 секунд.

Сегодня в ходе подготовки ведется только имитация выстрелов - без стрельбы крупным калибром. Открыть огонь из «Гиацинтов-Б» удастся позже. Пока же расчеты изучают тактико-технические характеристики орудий и привыкают к гаубицам, которым уже дали имена - Виктория, Аленка, Изольда.

«У личного состава уже идет сплоченность за это время боевой подготовки. И некоторым своим орудиям они уже дают названия, чтобы понимать, что это их родное: оно им близко и по духу, и по телу. Они знают уже все особенности и, скажем так, трогают эти железки своими руками», - объяснил командир артиллерийской батареи с позывным «Батя».

Здесь учат стрелять не только из гаубиц, но также из ракетных систем залпового огня «Град». Снаряды этой РСЗО - а их 40 в одной машине - за 20 секунд могут пролететь десятки километров, низвергнув на голову врага море огня.

«Маневренная, накрывает большие площади. Быстро отстрелялись - быстро уехали», - описал систему артиллерист с позывным «Висла».

Обучение работе на реактивных «Градах», даже с нуля, занимает не больше недели. В ходе тренировок, которые идут ежедневно, бойцы отрабатывают порядок наведения по координатам, корректируют направление и дальность стрельбы. Дальше следует практическая часть непосредственно с пусками снарядов.

Военнослужащие, техника и вооружение из России в Белоруссию прибыли ранее железнодорожным транспортом в составе воинских эшелонов. Встречали их с хлебом и солью. Военный оркестр на перроне играл сразу два гимна: российский и белорусский.

Прибывшая техника уже задействована на полигонах Белоруссии, где российские военнослужащие продолжают курс интенсивной подготовки. Активно проводятся стрельбы из штатного оружия, преодолевается психологическая полоса препятствий, изучаются навыки тактической медицины. Боевое слаживание подразделений проходит и днем, и ночью.