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Сорвать планы националистов: новые истории мужества российских военных на Украине

01:46 08.11.2022
Российские военнослужащие продолжают показывать мастерство ведения боевых действий в спецоперации на Украине.
Сорвать планы националистов: новые истории мужества российских военных на Украине
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России продолжает рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации. Бойцы проявляют отвагу и мужество, а также демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения боевых задач.

Рядовой Камиль Гасанов, водитель взвода обеспечения

© Минобороны России

Рядовой Камиль Гасанов выполнял задачи по тыловому обеспечению наступающих российских подразделений. Военнослужащий также принимал участие в доставке материальных средств личному составу полка на линию соприкосновения с силами националистов.

Противник, пытаясь сорвать поступление материальных средств российским подразделениям, атаковал тыловую колонну, в составе которой двигался рядовой Гасанов.

В ходе атаки боевиков автомобиль Камиля Гасанова получил повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда и потерял ход. Мгновенно оценив ситуацию, военнослужащий покинул горящую машину и с ходу вступил в бой с националистами. Ведя прицельный огонь из штатного оружия рядовой Гасанов уничтожил четырех боевиков. Понеся потери, противник был вынужден отступить.

Отразив нападение националистов, Камиль Гасанов оперативно восстановил исправность своего автомобиля, после чего продолжил движение в заданный район. Проявив личное мужество, рядовой выполнил поставленную задачу и доставил груз на позиции ВС РФ своевременно и без потерь.

Старший лейтенант Рашидхан Амирарсланов

© Минобороны России

Взвод под командованием старшего лейтенанта Рашидхана Амирарсланова в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил выполнял задачи по огневому поражению позиций украинских боевиков.
На подступах к одному из населенных пунктов, удерживаемому националистами, подразделение российских мотострелков, ведущих наступление, подверглось массированному артиллерийскому обстрелу со стороны противника.

В ходе боя старший лейтенант Амирарсланов, организовав маскировку поста корректировки огня, грамотно определил точки прицеливания и своевременно передал координаты объектов националистов, по которым незамедлительно наносился минометный удар.

В результате точных и своевременных расчетов Рашидхана Амирарсланова была поражена минометная батарея украинских боевиков, в которую входили пять единиц 82-мм минометов и до 20 националистов.

Лейтенант Степан Бучнев, начальник расчета боевой машины реактивной артиллерийской батареи

© Минобороны России

Расчет боевой машины под командованием лейтенанта Степана Бучнева выполнял задачи по огневой поддержке действий подразделений ВС РФ, ведущих наступление на позиции украинских националистов.

В ходе боев на подступах к одному из населенных пунктов, подконтрольного боевикам, перед лейтенантом Бучневым стояла задача нанести по удар по позициям врага для последующего продвижения российских мотострелков вглубь обороны противника.

Выполняя боевую задачу, расчет под руководством Степана Бучнева нанес артиллерийский удар по объектам националистов, в результате которого были уничтожены четыре минометных орудия и подавлены два артиллерийских взвода противника.

Продуманными действиями в сложной обстановке лейтенанту удалось организовать слаженную работу - точную и быструю наводку боевой машины по целям противника, что значительно снизило военный потенциал украинских боевиков, и в дальнейшем позволило развить стремительное наступление группировки войск на районы, подконтрольные радикалам.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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