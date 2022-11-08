Сорвать планы националистов: новые истории мужества российских военных на Украине

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Расчет боевой машины под командованием лейтенанта Степана Бучнева выполнял задачи по огневой поддержке действий подразделений ВС РФ, ведущих наступление на позиции украинских националистов.
В ходе боев на подступах к одному из населенных пунктов, подконтрольного боевикам, перед лейтенантом Бучневым стояла задача нанести по удар по позициям врага для последующего продвижения российских мотострелков вглубь обороны противника.
Выполняя боевую задачу, расчет под руководством Степана Бучнева нанес артиллерийский удар по объектам националистов, в результате которого были уничтожены четыре минометных орудия и подавлены два артиллерийских взвода противника.
Продуманными действиями в сложной обстановке лейтенанту удалось организовать слаженную работу - точную и быструю наводку боевой машины по целям противника, что значительно снизило военный потенциал украинских боевиков, и в дальнейшем позволило развить стремительное наступление группировки войск на районы, подконтрольные радикалам.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.