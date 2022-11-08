Сорвать планы националистов: новые истории мужества российских военных на Украине

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Рядовой Камиль Гасанов выполнял задачи по тыловому обеспечению наступающих российских подразделений. Военнослужащий также принимал участие в доставке материальных средств личному составу полка на линию соприкосновения с силами националистов.

Противник, пытаясь сорвать поступление материальных средств российским подразделениям, атаковал тыловую колонну, в составе которой двигался рядовой Гасанов.

В ходе атаки боевиков автомобиль Камиля Гасанова получил повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда и потерял ход. Мгновенно оценив ситуацию, военнослужащий покинул горящую машину и с ходу вступил в бой с националистами. Ведя прицельный огонь из штатного оружия рядовой Гасанов уничтожил четырех боевиков. Понеся потери, противник был вынужден отступить.

Отразив нападение националистов, Камиль Гасанов оперативно восстановил исправность своего автомобиля, после чего продолжил движение в заданный район. Проявив личное мужество, рядовой выполнил поставленную задачу и доставил груз на позиции ВС РФ своевременно и без потерь.

Старший лейтенант Рашидхан Амирарсланов