70% заболевших «омикроном» не покидали пределов РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявила, что 70% россиян, заразившихся омикрон-штаммом, не покидали пределов страны. Сама мутация при этом активно развивается на территории РФ.

«За последние 6 месяцев за пределы Российской Федерации не выезжали более 70% заболевших, это свидетельствует уже о том, что "омикрон" активно развивается внутри страны», - заявила вице-премьер.

Также вице-премьер анонсировала еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России. Так, сроки карантина по заболеваемости COVID-19 будут в России будут сокращены до семи дней.