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В Минздраве сообщили, что с доступностью иммуноглобулина в РФ проблем нет

Дарина Криц
14:41 08.11.2022
Сообщается, что остатки препаратов на складах производителей и дистрибьютеров, в медицинских и аптечных организациях составляют 355 тысяч упаковок.
В Минздраве сообщили, что с доступностью иммуноглобулина в РФ проблем нет
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Доступность препарата иммуноглобулина человека для льготников проверят Министерство здравоохранения РФ и Росздравнадзор. Отмечается, что признаков дефицита на рынке на данный момент не наблюдается. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Минздрав России и Росздравнадзор проверят доступность препаратов для льготных категорий пациентов. Вопросы бесперебойного лекарственного обеспечения находятся на постоянном контроле Минздрава России», - приводит РИА Новости слова ведомства.

Также в Минздраве рассказали, что остатки препаратов на складах производителей и дистрибьютеров, в медицинских и аптечных организациях составляют 355 тысяч упаковок. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга движения лекарственных препаратов.

«Таким образом, признаков дефицита препаратов на рынке на сегодняшний день нет», - подчеркнули в пресс-службе Минздрава России.

Росздравнадзор приводит данные: объем ввода препаратов иммуноглобулина человека в 2022 году увеличился и составил за 10 месяцев 18,7 тысячи литров и 388 тысяч упаковок, что превышает показатели 2021 календарного года.

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