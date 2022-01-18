В Подмосковье мошенники научились обманывать банкоматы с помощью сувенирных денег

Двое мужчин были задержаны в Подмосковье по подозрению в краже из банкоматов. Но по версии следствия они не взламывали устройства, и не ставили хитрые считывающие приборы. Вместо этого мужчины вносили в банкоматы сувенирные купюры, которые еще называют «билетами банка приколов» и зачисляли сумму на счет одного из злоумышленников. Ущерб оценивают в три с половиной миллиона рублей. Подозреваемым удалось провернуть такую операцию несколько раз, потому что фальшивки могли обнаружить спустя время и только в банке.

Три четверти всех банкоматов оборудованы многоступенчатой системой проверки купюр, но небольшая часть устройств выдающих и принимающих деньги защищена от подделок хуже. Именно такие банкоматы злоумышленники нашли в городе Домодедово, а задержали подозреваемых в подмосковных Химках. Как минимум один из них раньше уже был судим за кражу

Банкоматы старого формата оказываются уязвимы к новым купюрам номиналом 2 000 рублей - именно такие подделки вносили подозреваемые в банкоматы. Ущерб от таких действий , как правило, несет только банк. Потому что устройства с рециркуляцией, которые принимают и выдают купюры, оснащены современными детекторами.

В России остается около 40 тысяч банкоматов, которые можно обмануть, но по требованию Центробанка такие машины заменяют на современные. В ближайшем будущем такой способ преступления изживет себя. А если вина этих двух подозреваемых будет доказана, то повторить трюк у них вряд ли получиться. Максимальное наказание , которое им грозит - до 10 лет лишения свободы.