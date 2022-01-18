СМИ: уехавшие кататься на снегоходе мальчик с отцом пропали под Мурманском

Пресса сообщила, что в Мурманской области отец с восьмилетним ребенком пропали, отправившись кататься на снегоходе. В настоящее время, по данным СМИ, на помощь к ним были направлены местные спасатели.

Согласно сведениям прессы, утром 45-летний мужчина со своим сыном якобы выехали из поселка Никель, чтобы покататься на снегоходе в районе озер Восьмерка и Заяц. Они будто бы намеревались вернуться к вечеру, однако этого не произошло. Как сообщается, связь с ними установить также не удалось.

По информации Mash, установлению местоположения мальчика с отцом и их обнаружению препятствуют погодные условия. Как указывает СМИ, сейчас под Мурманском наблюдается ветер и метель, ухудшающие видимость. Кроме того, трассы в регионе перекрыты из-за непогоды, а многие дороги завалены снегом.