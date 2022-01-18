Скоротечный бой: спецназ на «Тиграх» уничтожил «врага» в Оренбуржье
Спецназ Центрального округа в степи под Оренбургом устроил налет на полевую базу условного противника. Замаскированный вражеский укрепрайон разведчики вскрыли при помощи беспилотника.
Штурмовые группы на бронированных «Тиграх» застали неприятеля врасплох - бой вышел скоротечным.
Важную роль в учебном штурме сыграли пулеметчики на «Тиграх». Бойцы быстро подавили огневые точки и зашли на территорию лагеря, зачистив блиндажи. Подобные тренировки в частях спецназначения проходят регулярно.
«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-внедорожник.
Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов