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Скоротечный бой: спецназ на «Тиграх» уничтожил «врага» в Оренбуржье

10:58 18.01.2022
Важную роль в учебном штурме сыграли пулеметчики на «Тиграх». Бойцы быстро подавили огневые точки и зашли на территорию лагеря, зачистив блиндажи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Спецназ Центрального округа в степи под Оренбургом устроил налет на полевую базу условного противника. Замаскированный вражеский укрепрайон разведчики вскрыли при помощи беспилотника.

Штурмовые группы на бронированных «Тиграх» застали неприятеля врасплох - бой вышел скоротечным.

Важную роль в учебном штурме сыграли пулеметчики на «Тиграх». Бойцы быстро подавили огневые точки и зашли на территорию лагеря, зачистив блиндажи. Подобные тренировки в частях спецназначения проходят регулярно.

«Тигр» - российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-внедорожник.

Создан для перевозки людей и грузов по бездорожью. Имеет несколько модификаций, которые различаются как вооружением, так и классом бронезащиты.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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