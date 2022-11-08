Зимние «Медведи»: ракетоносцы Ту-95 выполнили полеты в сложных метеоусловиях на Дальнем Востоке

Дозаправка топливом выполнялась на высоте более 6 000 метров и на скорости свыше 550 километров в час.

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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС отработали воздушную дозаправку в сложных метеоусловиях. На Дальнем Востоке летное мастерство оттачивают молодые экипажи бомбардировщиков.

Летчики Амурского соединения выполнили полеты по маршруту и в заданной зоне при ограниченной видимости, в том числе ночью. Дозаправку от воздушного танкера «стратеги» провели на высоте более 6 000 метров на скорости свыше 550 километров в час.

Ту-95 (по кодификации НАТО Bear - «Медведь») создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет получил турбовинтовые двигатели, потому что на тот момент они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.

В ноябре 1952 года прототип Ту-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов