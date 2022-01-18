Под чутким руководством: как инструкторы из РФ обучают сирийских огнеметчиков в Алеппо

Сирийских огнеметчиков - защитников Алеппо обучают российские инструкторы. У стен древнего города продолжаются активные тренировки местных военнослужащих.

По сценарию, они должны поразить из знаменитого «Шмеля» укрепление боевиков, в роли которого выступает обычная бочка. Огнеметы в армии республики - редкость, и попасть с первого выстрела неопытному солдату непросто, но сирийцы один за другим радуют российских специалистов.

Одновременно на другой площадке полигона российские инструкторы повышают квалификацию бойцов РХБ-защиты. В частности, знакомят их с устройством и правилами применения дымовых шашек. Многому сирийцев приходится учить с нуля, но прогресс налицо. Командование в целом довольно и намерено ускорить процесс боевой подготовки.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов