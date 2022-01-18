Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Танкисты отточили мастерство вождения в утренних солнечных лучах владимирской зимы

10:46 18.01.2022
Пока одни курсанты работают на трассе, другие занимаются на современных тренажерах. В Ковровском центре готовят специалистов по 39 направлениям - это в том числе наводчики-операторы и командиры боевых машин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

80-летний юбилей Ковровского учебного центра под Владимиром курсанты встречают на полигоне. Даже праздник - не повод отменять занятия по боевой подготовке.

Танки на высокой скорости прорываются сквозь снежные барханы, механики-водители уже показывают настоящее мастерство вождения.

Пока одни курсанты работают на трассе, другие занимаются на современных тренажерах. В Ковровском центре готовят специалистов по 39 направлениям - это в том числе наводчики-операторы и командиры боевых машин.

В парке учебного заведения - БМП-3, модернизированные Т-72Б3 и даже новейшие Т-90. Каждый сезон центр выпускает 2 000 профессионалов.

Т-72Б3 - сравнительно простая модернизация танка Т-72Б, которая позволяет с наименьшим количеством затрат и времени довести ряд его характеристик до уровня Т-90А.

В частности, на танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2  комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатых экранов проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:06 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме
08:22 В стране и мире
В НИЦ Гамалеи разработали тест на антитела к омикрон-штамму
05:53 В стране и мире
Видео
Вирусолог допустил окончание пандемии в марте из-за «омикрона»
04:52 В стране и мире
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
03:31 В стране и мире
В Госдуму внесли поправки об индексации пенсий
Популярное
В НИЦ Гамалеи разработали тест на антитела к омикрон-штамму
Племянник Назарбаева освобожден от должности первого зампреда КНБ
Названа причина сердечного приступа у Михаила Зеленского
Мясников предупредил о последствиях чрезмерного потребления молока
Видео
Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Видео
Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.