Танкисты отточили мастерство вождения в утренних солнечных лучах владимирской зимы

80-летний юбилей Ковровского учебного центра под Владимиром курсанты встречают на полигоне. Даже праздник - не повод отменять занятия по боевой подготовке.

Танки на высокой скорости прорываются сквозь снежные барханы, механики-водители уже показывают настоящее мастерство вождения.

Пока одни курсанты работают на трассе, другие занимаются на современных тренажерах. В Ковровском центре готовят специалистов по 39 направлениям - это в том числе наводчики-операторы и командиры боевых машин.

В парке учебного заведения - БМП-3, модернизированные Т-72Б3 и даже новейшие Т-90. Каждый сезон центр выпускает 2 000 профессионалов.

Т-72Б3 - сравнительно простая модернизация танка Т-72Б, которая позволяет с наименьшим количеством затрат и времени довести ряд его характеристик до уровня Т-90А.

В частности, на танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2 комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Кроме того, танк получил бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатых экранов проекции МТО корпуса, модули динамической защиты и решетчатые экраны башни.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов