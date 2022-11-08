Внезапный удар: «Ураганы» ЗВО разгромили спрятанную бронетехнику украинских националистов

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Артиллерийские подразделения Вооруженных сил РФ продолжают выполнять огневые задачи в ходе проведения специальной военной операции. Благодаря действиям военной разведки ЗВО на одном из направлений были обнаружены скопления бронетехники и личного состава противника. Батарее реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» была поставлена задача скрытно занять позиции и нанести удар.

Боевые машины РСЗО «Ураган» Западного военного округа выехали из укрытия и выдвинулись на огневые позиции. Кадры их работы опубликовало Минобороны России. На можно наблюдать, как расчеты выставляют орудия по координатам и производят пуски фугасными 220-мм снарядами, после чего сразу же покидают огневую позицию, оставаясь незамеченным для артиллерии противника.

Ежедневно расчеты боевых машин получают от вышестоящего командования новые цели: укрепрайоны, артиллеристские батареи, узлы связи, скопление живой силы, бронетехника противника. «Ураган» способен поражать различные цели как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 километров. На такой дальности полета нужно учитывать не только траекторию, но и погоду.

«Мы выполняем огневое поражение целей, среди которых могут быть скопления боевых машин, также личный состав противника. Все готовы, все настроены на позитив. Будем двигаться - вперед, работать», - заявил помощник командира расчета РСЗО «Ураган» Алексей.

Действия артиллеристов координировались при помощи беспилотных летательных аппаратов, операторы которых зафиксировали попадания и уничтожение техники противника. Поразив все цели, «Ураган» перешел из боевого в походное положение. Огневые позиции расчеты покинули так же быстро, как появились, не оставляя противнику времени на ответные удары.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган» предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.​