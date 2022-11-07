Осматривая «муравейник»: кадры из укрепрайона украинских националистов

Киевские власти считали этот укрепрайон недалеко от Донецкого аэропорта неприступным, однако он пал под нажимом наших военнослужащих.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» побывал в легендарном «муравейнике». Это укрепрайон, который очень долго и трудно не поддавался захвату, но недавно был отбит у националистов. Съемочная группа побывала на первой линии фронта.

Мощный укрепрайон был организован неонацистами в районе Донецкого аэропорта. Но был взят штурмом нашими бойцами Народной милиции ДНР. Бойцы выбили врага с позиций, считавшиеся Киевом неприступными.

Но все не зря. Гора испещрена траншеями выше человеческого роста, блиндажами, пулеметными гнездами и снайперскими лежками. Националисты окапывались там не один год. Поэтому артиллерия, даже тяжелая, во многом оказалась бессильна - нашим военнослужащим пришлось идти на штурм, собрав в кулак всю волю и мужество.

И вот «муравейник» наш. Повсюду разбросаны шведские гранатометы, американские пулеметы Браунинга и другое иностранное вооружение. Корреспондент Владислав Кустов стал первым журналистом, прошедшим муравьиными тропами.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.