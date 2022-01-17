В США показали концепт эсминца с гиперзвуковым оружием

ВМС Соединенных Штатов продемонстрировали концепт эсминца DDG(X), оснащенного лазерным вооружением и гиперзвуковыми ракетами. Строить разработанное судно собираются начать в 2028 году.

Согласно обнародованным сведениям, энергетическое оружие корабля будет способно поражать крылатые ракеты. Питание лазеров планируется обеспечивать с помощью единой энергетической установки.

Судно следующего поколения получит пусковые установки Mk-41 на 32 ячейки с возможность замещения их установками на 12 ячеек, в которых смогут расположиться перспективные гиперзвуковые ракеты. На эсминец предполагается установить радар SPY-6 и боевую систему Baseline 10 Aegis.

Американские военно-морские силы рассчитывают, что новый корабль будет иметь увеличенную дальность плавания при сокращении расходов на топливо на 25% по сравнению с эсминцами типа Arleigh Burke. Кроме того, согласно USNI News, судно должно будет обладать повышенными мореходными качествами, в том числе позволяющими осуществлять работу в Арктике.