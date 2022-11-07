Китай призвал Запад отступить из-за сверхмощного оружия ВС РФ

В КНР посчитали, что Запад не выстоит перед мощью «невероятного» российского оружия.

© Фото: ТРК "Звезда"

Вооруженные силы РФ имеют в арсенале невероятно мощное оружие, на которое стоит обратить внимание всем недоброжелателям страны. Речь идет о межконтинентальной баллистической ракете «Ярс». Именно ее упомянули в китайской прессе как один из убедительных аргументов в пользу благоразумных действий Запада.

Ракета «Ярс» способна преодолевать 12 тысяч километров в полете. Благодаря такой впечатляющей дальности эта «крылатая угроза» при запуске с территории России может приземлиться в любой точке мира.

Общая взрывная мощность «Ярс», как пишет издание Baijiahao, может быт эквивалентна миллиону тонн, а разогнаться он может вплоть до 14 Махов. Подобная скорость делает ракету неуязвимой для ПВО: большинство систем противовоздушной обороны не способны зафиксировать даже хвостовое пламя этого «чудовища».

«Западным странам правильно оценить ситуацию и отступить, даже если это будет трудно», - резюмирует СМИ.

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Является дальнейшим развитием комплекса «Тополь-М».