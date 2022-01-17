Диетолог назвала вызывающие бессонницу продукты

Диетолог Елена Кален назвала продукты, наиболее способствующие возникновению бессонницы. Так, на качестве сна негативно может сказаться употребление баклажанов, помидор, различных солений, консервированных продуктов и жареного мяса. Сыр с плесенью и авокадо также отнесены к продуктам, влияющих на отсутствие сна.

«Перечисленные продукты могут содержать в довольно больших количествах тиранин. Эта аминокислота в организме превращается в норадреналин (гормон стресса). Его концентрация в крови повышается при всех стрессовых ситуациях. В результате мы будем чувствовать себя перевозбужденными, а ночью с трудом засыпать», - сообщает слова специалиста РИА Новости.

Диетолог Кален порекомендовала воздерживаться от употребления перед сном сельдерея и продуктов с мочегонными свойствами.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург объяснил, почему нельзя отказываться от еды перед сном. Он также назвал лучшие продукты для еды в вечернее время.