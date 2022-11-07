Уже не безопасно: МЧС эвакуировали пенсионеров из домов престарелых в Херсоне

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В Херсонской области приняли решение транспортировать пожилых людей из домов престарелых на безопасные территории из-за напряженной обстановки в регионе. Эвакуация пациентов гериатрических пансионатов проходит в двух населенных пунктах Каховка и Голая Пристань.

За десятки лет, проведенных здесь, пожилые люди перестали считать пансионат просто формальным местом жительства. Персонал бережно присматривал за стариками. Которым заскучать не давало общение с ровесниками, уход за небольшим садом на территории центра и забота о домашних питомцах. Расставаться с пенсионерами, ставшими практически родными, сотрудникам очень непросто.

«Мы все за них переживаем. Они наши. Мы привыкли. Мы одна дружная семья здесь и коллектив, и наши подопечные», - высказалась заместитель директора гериатрического пансионата Виктория Выверец.

Самим пациентам покидать уже любимые стены также трудно. Надежда Ивановна в пансионате седьмой год. Здесь нашла себе и занятия по душе, и подружек, с которыми, как в молодости, можно поболтать обо всем. Пенсионерка признается, что уезжает с тяжелым сердцем, хотя понимает - это ради ее же безопасности.

«Очень хорошо здесь было. Я вообще здесь умница была. Цветы садила, за собачками ухаживала. Пела. Артисткой тут была. И в молодости была артисткой», - призналась пенсионерка Надежда Чмырь.

Эвакуация пожилых людей из Херсонской области - вынужденная и временная. Стариков, о которых не могут позаботиться родственники, вывозят сотрудники МЧС, медики и волонтеры. Ситуация в регионе остается сложной. Осознание этого приходит, когда во время посадки в автобус отчетливо слышны звуки работы наших систем ПВО. Они отбивают удары украинских вооруженных формирований в нескольких километрах отсюда.

Сотрудники МЧС сопровождают пожилых людей в процессе: помогают подниматься в автобус, размещают их вещи в багажном отделении. В ближайшее время каждый из автобусов отправиться в безопасное место. В пансионате Голой пристани 190 возрастных людей. Больше половины из них самостоятельно передвигаться не в состоянии. При этом люди не унывают и верят, что на новом месте у них все сложится.

«Надеяться нужно только на хорошее. И говорить слова хорошие, и дела делать хорошие», - высказалась пенсионерка Анна Алексеенко.

Лежачих пациентов, которые не выдержат многочасовую дорогу в обычном пассажирском автобусе, грузят в кареты скорой помощи. В каждой машине бригада медиков, под присмотром которых пенсионеры отправляются в безопасные районы России.

«Сложно было именно было подобрать достаточное количество специализированного транспорта, потому что им требуется медицинское сопровождение и обеспечение, а также транспортная погрузка колясочников и тех, кто ходит на ходунках», - объяснил представитель департамента информационной политики МЧС России Дмитрий Ершов.

Всего из двух пансионатов Херсонской области в крымский Джанкой уже вывезли несколько сотен человек. Оттуда поездом они отправятся в санатории Ростовской и Воронежской областей, где все готово для встречи, размещения и комфортного проживания пожилых людей.