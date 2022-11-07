МИД Тайваня выразил обеспокоенность из-за гибели жителя острова на Украине

Напомним, житель Тайваня участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве добровольца, был ранен в боях в ЛНР и погиб от потери крови.

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Министерство иностранных дел Тайваня выразило обеспокоенность в связи с гибелью добровольца с острова, который принимал участие в украинском конфликте. Напомним, по данным Центрального информационного агентства Тайваня, уроженец уезда Хуалянь острова Тайвань Цэн Шэнгуан, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины в качестве добровольца, был ранен в боях в ЛНР и погиб от потери крови.

«Мы очень серьезно относимся к новости о гибели тайваньского добровольца в Луганской области Украины и глубоко обеспокоены. Правительство использует все возможности для уточнения деталей и окажет семье (погибшего) всю необходимую помощь в это трудное время», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства острова в Twitter.

Ранее Министерство национальной обороны Тайваня в воскресенье зафиксировало рядом с островом четыре китайских военных корабля и 46 летательных аппаратов, среди которых есть БПЛА, истребители и вертолеты.