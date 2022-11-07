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День воинской славы: в Москве отметили 81-ю годовщину легендарного парада 1941 года

Ольга Санжара
Ирина Елагина
22:25 07.11.2022
Интерактивная выставка на Красной площади и праздник для ветеранов в Большом театре - в Москве вспомнили легендарный парад 7 ноября 1941 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня, в День воинской славы, в Москве вспоминали легендарный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади, парад, с которого начался разгром фашистских войск под Москвой. В ноябре 1941-го столицу бомбили, враг был на подступах, и прямо от стен Кремля бойцы строем уходили на передовую.

Дань мужеству защитников Отечества отдали в Александровском саду. Два венка из еловых ветвей с красными лентами установили перед Вечным огнем. К Могиле Неизвестного солдата цветы возложил мэр Москвы Сергей Собянин, а так же волонтеры столичного штаба акции «Мы вместе». Минутой молчания почтили память павших бойцов.

В Большом театре состоялась встреча ветеранов Великой Отечественной войны и молодежи столицы. Среди почетных гостей был участник парада 1941 года, 99-летний Борис Павлович Уткин. Он оборонял Москву, воевал на Воронежском и Украинском фронтах, прошел Сталинград, был на Курской дуге. Награжден множеством медалей и орденов, но больше всего ценит орден «Красной звезды».

© ТРК "Звезда"

«Первый орден, который я получил на фронте, был орден «Красной звезды». Это было на Курской дуге. Он напоминает мне о том, что под красной звездой, под этим символом прошла вся жизнь», - рассказал Борис Уткин.

Легендарному параду и обороне Москвы была посвящена интерактивная выставка на Красной площади. В течение трех дней в сердце столицы работал масштабный интерактивный музей под открытым небом с боевой техникой времен Великой Отечественной войны.

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