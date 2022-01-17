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За сутки боевики совершили три обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии

22:00 17.01.2022
Кроме того, представители ЦПВС провели две гуманитарные акции, в ходе которых выдали жителям провинций Хасеке и Дейр-Эз-Зор 650 продовольственных наборов.
За сутки боевики совершили три обстрела в Идлибской зоне деэскалации в Сирии
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress
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В Идлибской зоне деэскалации в Сирии за минувшие сутки зарегистрировано три обстрела со стороны террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»*. В Идлибе зафиксировано два обстрела, в Латакии - один обстрел. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Кроме того, представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели две гуманитарные акции в населенном пункте Хшам провинции Дейр-Эз-Зор и в населенном пункте Телль-Абу-Зувайль в Хасеке, в рамках которых выдали жителям 650 продовольственных наборов общим весом в 6,3 тонны.

Также по-прежнему продолжается выполнение положений российско-турецкого «Меморандума о взаимопонимании». Очередное совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в сирийском Алеппо от Джарих-Эль-Фаукани до Зор-Мгар и обратно. Таже в Алеппо подразделения российской военной полиции провели патрулирование по маршрутам Аджами - Каракозак и обратно, Аджами - Мембидж и обратно; в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Айн-Иса - Телль-Тамр и обратно; в провинции Хасеке по маршруту Камишлия - Мамдуха и обратно.

*«Джабхат Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

Материал подготовили: Юрий Хведчин, Елизавета Потейчук.

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