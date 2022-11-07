Опубликованы кадры с места трагедии в Донецке, где при обстреле боевиков погибла девочка 2008 года

Бомба попала в дом, в котором находилась девочка-подросток.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Девочка-подросток 2008 года погибла в Донецке от снаряда украинских боевиков. Бомба попала в дом, в котором находился ребенок. Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов передает с места очередного военного преступления украинских националистов.

«От жилого дома осталась одна оболочка. Украинский снаряд прямым попаданием пробил кровлю частного дома. Внутри находилась девочка 2008 года рождения. Она погибла. Сегодня украинские боевики снова предприняли атаку на Петровский район Донецка и под огонь попал частный сектор», - сообщил наш журналист.

Ранее сообщалось, что украинские националисты атаковали центр Донецка, после бомбардировки от многоэтажных зданий остались одни стены.