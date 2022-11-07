Власти Польши не сообщили посольству РФ об обнаружении останков более ста красноармейцев

В посольстве РФ отметили, что дипмиссия намерена запросить у польских властей дополнительную информацию.

© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Польские власти не проинформировали посольство Российской Федерации об обнаружении при строительстве виадука под Варшавой останков более ста красноармейцев. Об этом сообщили в дипмиссии РФ.

«Посольство узнало об этом из СМИ. Польские власти нас не оповестили», - рассказали в ведомстве РИА Новости.

В посольстве России отметили, что дипмиссия намерена запросить у польских властей дополнительную информацию.

Сообщается, что в настоящее время строительные работы на месте обнаружения останков приостановлены и заканчивается эксгумация останков.

Ранее в Польше были обнаружены останки не менее 114 советских солдат. Польская газета Wyborcza сообщила, что останки были найдены во время строительства виадука.