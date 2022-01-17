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Полыхающую квартиру в сочинской пятиэтажке сняли на видео

Елизавета Потейчук
19:24 17.01.2022
Возгорание удалось ликвидировать на площади 400 квадратных метров.
© Видео: typical_adler, Вконтакте © Фото: typical_adler Вконтакте
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В городе Сочи на улице Свердлова в пятиэтажном жилом доме загорелась квартира. К месту вызова были незамедлительно направлены подразделения МЧС России. Жильцов дома эвакуировали. Спасателям удалось ликвидировать возгорание на площади 400 квадратных метров.

«В 18:17 по прибытию первого подразделения установлено, что произошло возгорание квартиры на 5 этаже пятиэтажного дома. На тушение подано: 5 стволов «Дельта», создано 3 звена газодымозащитной службы, создан резерв в частях», - говорится в сообщении на сайте регионального МЧС.

Погибших и пострадавших в результате пожара не обнаружено. В общей сложности к ликвидации возгорания были привлечены 34 человека личного состава, 13 единиц техники, от МЧС России 20 человек личного состава, 7 единиц техники.

Ранее в подмосковном городе Пушкино загорелся дом престарелых. Как рассказал РИА Новости собеседник, загорелась кровля здания. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.

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