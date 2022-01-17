Слишком белые для лечения: в США вакцину от COVID-19 выдают на основе цвета кожи

«Беспокойство нарастает: ждать ли дефицита вакцин в 2022-м?», «Смертность выше, лекарств меньше» - пугающие заголовки с первых полос американских СМИ не сходят которую неделю. Теперь к ним добавляются новые: «Сегрегация на фоне вакцинации», «Белым нечем ставить прививки?».

Вечная для американского общества тема расового неравенства стала ключевой и в вопросах здравоохранения. Цвет кожи там официально один из ключевых критериев при оказании оперативной помощи при коронавирусе. Таков официальный лечебный протокол Центра по профилактике заболеваний.

«Группы расовых и этнических меньшинств исторически не имели возможностей для поддержания экономического, физического и эмоционального здоровья, и это неравенство увеличило риск заболеть и умереть от COVID-19 для некоторых групп», - говорится в заявлении центра.

Большинство из тех, кто имеет приоритетное право на помощь - афроамериканцы. Они первыми сдают ковид-тесты и получают вакцины. Недовольство таким положением дел подхватывает в своих выступлениях бывший президент страны, метящий на следующий срок Дональд Трамп.

«Левые теперь распределяют спасительные терапевтические средства на основе расы, дискриминируют и очерняют, просто очерняют белых людей, определяя, кто будет жить, а кто умрет. Фактически в штате Нью-Йорк, если вы белый, вам нужно идти в конец очереди, чтобы получить медицинскую помощь», - сказал Трамп в эфире канала RSBN.

Для Трампа тема расового неравенства - способ поднять рейтинги. Но мириться с проблемой не собираются и простые американцы. Мэттью Стормс, пока ждал своей очереди на вакцинацию, успел переболеть коронавирусом. Его не госпитализировали - лечился сам, на дому.

«Врачи просто отвернулись от меня, сославшись, что я моложе 65 лет», - сказал Стормс.

Медики учитывают расовую принадлежность при изучении разных заболеваний. Каждое оценивают на баллы. В первую очередь лечат представителей тех групп населения, у которых больше сопутствующих заболеваний. Афроамериканцы при составлении антирейтингов лидируют.

«Раса - это понятие социальное, а не биологическое. Нам пора отказаться от постановки диагнозов, лечения на основе расы или цвета кожи. Генетика доказала, что те различия, которые есть между нами, не влияют на здоровье. И тем не менее врачи продолжают лечить пациентов, основываясь на цвете кожи», - заявила профессор медицины в Стенфорде Меган Махани.

Притеснение белого населения в США на фоне пандемии - сегодня и главная тема местных телеэфиров. В стране, где один из высочайших показателей ковид-смертности, такая политика должна быть пресечена, считает ведущий Fox News Такер Карлсон.

«Центр по контролю и профилактике заболеваний США изначально планировал вакцинировать первыми американцев, которым больше 65. Но главврач центра Кэтлин Дули заявила, что наши пенсионеры - недостаточно черные. Никогда не было такого в современной американской истории, чтобы официальной политикой правительства было распределение медикаментов на основе цвета кожи. Но это сделано», - сказал Карлсон.

Следовать скандальным рекомендациям ЦКЗ часть штатов уже отказалась. Другие объявили первоочередной вакцинацию пожилых, а также тех, кто работает в социальной, правоохранительной и других жизненно важных сферах. Но именно в этих штатах соцработниками, полицейскими и медперсоналом трудятся, как правило, афроамериканцы. Тем временем показатели смертности от коронавируса в Америке остаются самыми высокими в мире.