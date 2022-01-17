Ожившие мгновения: в Петербурге создают масштабную диораму по событиям ВОВ

Кажется, еще немного, и в пятом павильоне «Ленфильма» прозвучит команда «Мотор!». Словно на съемках кино про войну реквизиторы и художники готовят натуру.

Секреты старения здесь у каждого свои. За этими мельчайшими складками облупившейся штукатурки кропотливая ручная работа.

«По одной свечке ставили. Она горела и набирали тихонечко такой слой. Такая многослойность житейская», - прокомментировал художник-бутафор творческой мастерской «Невский баталист» Роман Стулин.

Госпиталь белорусских партизан в полуразрушенном католическом костеле почти завершен. А в другой части экспозиции, на склонах Эльбруса, советские бойцы-альпинисты отчаянно сражаются с егерями немецкой горной дивизии «Эдельвейс».

Эти сцены как застывшие кадры кинопленки. Творческая мастерская «Невский баталист» для своей очередной трехмерной панорамы обратилась к образам, которые дошли до нас благодаря фронтовым операторам, фотографам и военным корреспондентам.

«Мне хочется рассказать о такой ценности кадра, о людях, которые делали для нас эту хронику. А здесь ты окажешься за кадром, фактически за человеком, который это делает», - признался руководитель творческой мастерской «Невский баталист» Дмитрий Поштаренко.

Сталинград 1942-го. Волгу отлили из бетона и уже даже покрасили. Поэтому без домашних тапочек на переправу Сергей Зенцов не выходит. У него, пожалуй, самая драматичная сцена. Когда защитники города под непрерывными бомбежками форсируют реку.

А Алена Казуркина слой за слоем покрывает особым составом краски бутафорскую броню немецкого танка Pz-III. Боевую машину в натуральный размер сделали из кусков фанеры, пластмассы и железа. А вот траки настоящие.

«Мы являемся такими "людьми времени". Нам нужно перенестись в это и создать не новый танк, а вот его бросили. Моя задача сделать брошенный танк», - сказала художник-бутафор творческой мастерской «Невский баталист» Алена Казуркина.

Для Алены этот проект еще и личная история. Ее прадедушка прошел всю войну и встретил победу именно в поверженном Берлине.

Развалины Рейхстага весной 1945-го здесь тоже такие, какими их увидели и запечатлели фронтовые фотографы и операторы. Даже надписи, оставленные советскими на колоннах, сделали по архивным кадрам.

Впереди еще много работы. Среди героев некоторых локаций появятся и знаменитые советские актеры, которые участвовали в Великой Отечественной. Кто именно, пока не говорят. Но здесь уверены, что даже без лишних подсказок посетители их обязательно узнают.