Восьмиметровый кит выбросился на пляж на севере Франции

По мнению экспертов, это клюворылый кит, который обычно обитает в водах Арктики.

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В департаменте Па-де-Кале на севере Франции кит длиной почти восемь метров выбросился на пляж. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse (AFP).

Как передает ТАСС со ссылкой на французское агентство, эксперты считают, что это клюворылый кит, который обычно обитает в водах Арктики. Согласно словам главы Териологической ассоциации севера Франции Джеки Карпузопулос, «речь идет о раненой самке кита, которая заблудилась в незнакомых водах».

«Этот вид обитает в основном в арктических зонах. За 40 лет работы я еще не встречала этот вид у наших берегов», - отметила эксперт.

Ранее 50 белых медведей вышли к поселку на Чукотке из-за мертвого кита. Медведей приманила туша морского животного, выбросившегося на берег в этом районе, обозначила волонтер «Медвежьего патруля».