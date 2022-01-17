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Самый крупный черный бриллиант «из космоса» пустят с молотка

Светлана Иванова
16:04 17.01.2022
Вес камня под названием «Энигма» составляет 555,55 карата.
Самый крупный черный бриллиант «из космоса» пустят с молотка
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Черный бриллиант с рекордным весом 555,55 карата выставлен на торги аукционным домом Sotheby's. Камень под названием «Энигма» пустят с молотка в ходе онлайн-продажи в Дубае 3-9 февраля. Лот выставлен без резервной цены, в качестве оплаты драгоценности будет приниматься криптовалюта.

Как сообщили в аукционном доме, «Энигма» является чрезвычайно редким бриллиантом: самый большой фантазийный черный бриллиант натурального цвета в мире. В 2006 году камень был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный бриллиант в мире.

Организаторы торгов подчеркнули, что происхождение «Энигмы» окутано тайной. Специалисты рассматривают несколько версий, в том числе что камень образовался при падении метеорита или являлся частью астероида, который столкнулся с Землей.

Бриллиант ни разу не участвовал в торгах. Сейчас лот до 20 января можно увидеть на выставке в Дубае, затем он отправится в Лос-Анджелес (24-26 января) и Лондон (2-9 февраля).

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