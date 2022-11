СМИ восхитились мужественно отбрасывающим от себя гранаты солдатом

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Мировые СМИ восхитились боевым духом, как утверждается, российского солдата. На кадрах, облетевших весь мир, якобы российский военнослужащий. Он находился в окопе и, возможно, был ранен.

В это время с воздуха, предположительно, украинский беспилотник сбрасывал на солдата гранаты. Однако боец откидывает от себя эти гранаты одну за другой. Вероятно, что данный эпизод произошел еще в марте.

Эти кадры сегодня обсуждают ведущие мировые издания - британские The Independent, The Telegraph, The Sun и даже арабский телеканал Al Hadath, который разместил ролик на своей главной странице.

Пользователи отметили храбрость и стальные нервы героя видеоролика. Важно отметить, что в западных СМИ в настоящее время практически нет позитивных материалов о Российской армии. Поэтому данную публикацию можно считать прорывом.