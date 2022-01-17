Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского

Подмосковная прокуратура поставила на контроль ход расследования по делу о произошедшем накануне разбойном нападении на вдову известного отечественного музыканта Александра Градского. В настоящий момент правоохранительные органы работают над установлением личностей преступников.

Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры. Согласно предварительной информации ведомства, неизвестные злоумышленники атаковали Марину Коташенко в Наро-Фоминском городском округе, угрожая женщине предметом, выглядящим как оружие. Таким путем они вынудили вдову певца передать им крупную сумму денег.

Ранее стало известно, что в результате разбойного нападения у Коташенко похитили около 100 миллионов рублей. Для нападения на женщину злоумышленники инсценировали аварию на дороге.