Российский каскадер «пролетел» сквозь микроавтобус на скорости 80 км/ч

Российский каскадер Евгений Чеботарев опубликовал видео с исполнением уникального трюка - он проскочил сквозь лобовое стекло микроавтобуса, который двигался на скорости 80 км/ч. Для исполнения трюка Евгений лег на деревянную конструкцию и в момент приближения автомобиля «подпрыгнул» на локтях, пробив головой лобовое стекло и приземлившись уже на дороге.

При этом его ассистенты, находившиеся в салоне машины, едва заметили пролетающего Евгения. Сам каскадер отметил, что за три месяца до исполнения трюка сломал позвоночник, но «стал только сильнее».

В 2020 году на Урале экстремальное шоу чуть не закончилось трагедией. Каскадер во время исполнения трюка совершил неудачный прыжок: двигаясь на крыше автомобиля, он сорвался с него, когда перепрыгивал через горящее кольцо. Он пролетел еще несколько метров, но чудом не задел языков пламени.