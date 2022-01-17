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Сила брони: танкисты-гвардейцы приступили к боевой подготовке в Подмосковье

10:37 17.01.2022
Механики-водители уверенно ведут боевые машины по заснеженной трассе, а наводчики-операторы ювелирно поражают цели огнем из пушек. Занятия по боевой подготовке проходят во всех соединениях танковой армии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Подмосковье на «тропу разведчика» вышли бойцы гвардейской танковой армии. В прославленном объединении стартовали занятия по боевой подготовке.

Военнослужащие должны пройти 15 сложнейших препятствий, включая бетонные и деревянные заграждения, рвы и заборы с колючей проволокой. И все это под плотным огнем условного врага.

Пока разведка прорывается сквозь клубы дыма и грохот взрывов, на полигонах мастерство демонстрируют механики-водители и, разумеется, наводчики-операторы танков и БМП.

Первые уверенно ведут боевые машины по заснеженной трассе, вторые ювелирно поражают цели огнем из пушек. Занятия по боевой подготовке проходят во всех соединениях танковой армии.

Танкисты в Подмосковье проходят тренировку на самых разных танках. Подчас в дело вступает и экзотика - например, на полигон могут выехать экипажи исторических танков Т-34 Кантемировской дивизии.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Кирилл Ховрин

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