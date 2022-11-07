NYT: Twitter не будет вводить плату за галочку до конца промежуточных выборов в США

По информации СМИ, сотрудники Twitter побоялись, что платную верификацию смогут использовать в политических целях перед выборами.

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По сведениям американской прессы, Twitter отсрочит введение платной верификации пользователей на некоторое время. Подобное решение администрация соцсети приняла в связи с грядущими промежуточными выборами в Конгресс Соединенных Штатов, которые состоятся 8 ноября.

Как сообщает The New York Times, несколько сотрудников компании выразили в служебной переписке свои опасения по поводу того, что перед огромным количеством пользователей откроется возможность купить синюю галочку и распространять недостоверную информацию перед выборами с верифицированных аккаунтов. В связи с этим новая опция станет доступна лишь 9 ноября.

Ранее о намерении взимать восемь долларов в месяц за возможность иметь галочку, подтверждающую подлинность учетной записи в Twitter, неоднократно упоминал Илон Маск. Подобная мера в первую очередь должна стать способом борьбы с ботами и сокращением рекламы на платформе.