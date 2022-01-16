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От конструкции до пуска ракеты: как проходит обучение в старейшем военно-космическом вузе России

Павел Кутаренко
09:39 16.01.2022
Космических инженеров обучают полному циклу эксплуатации ракет - от их конструкции и контроля качества до подготовки и проведения пусков.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Дорога в космос для российских офицеров начинается в Санкт-Петербурге. В городе расположена Военно-космическая академия имени Можайского. Крупнейший политехнический вуз Минобороны России готовит инженерные кадры для Космических войск. Свою историю вуз ведет от Инженерной школы, созданной по указу Петра I 310 лет назад.

Первый испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара» тяжелого класса, которая доставила на заданную орбиту макет спутника, состоялся на космодроме Плесецк. Все старты с северного космодрома обеспечивают специалисты космических войск ВКС - выпускники Академии имени Можайского - одного из старейших военно-учебных заведений страны.

На факультете конструкции летательных аппаратов готовят будущих космических инженеров. Курсант Дмитрий Ионов командует боевым расчетом по подготовке двигателей ракетного блока. Он уже прошел практику на космодроме Плесецк, принимал участие в подготовке реального пуска. Об этой профессии молодой человек мечтал с детства.

«Это достаточно интересно, потому что связано с космической отраслью, которая является очень перспективной и в дальнейшем будет стремительно развиваться. Работать в этой области - престижно как минимум», - говорит курсант.

Космических инженеров здесь обучают полному циклу эксплуатации ракет - от их конструкции и контроля качества до подготовки и проведения пусков.

Учебная база поражает воображение. Курсанты могут даже забраться внутрь ракеты. Топливный бак, естественно, пустой - здесь оставили только все необходимые датчики. Целиком же ракета-носитель выглядит именно так. У нее сразу несколько ступеней, длиной более 30 метров, поэтому макет позволяет курсантам отрабатывать любые операции.

В помощь - технологии виртуальной реальности. Уникальный тренажерный комплекс - разработка преподавателей академии. Идет подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2», отличий виртуального космодрома от реального - никаких.

Военно-космическая академия имени Можайского ведет свою историю от инженерной школы, созданной указом Петра I 16 января 1712-го, она стала первым политехническим вузом России. На 12 факультетах академии  готовят офицеров по 48 образовательным программам - от специалистов систем управления ракетно-космических комплексов и средств ракетно-космической обороны до метеорологов и военных геодезистов.

Развертывание полевых расчетов топогеодезисты отрабатывают прямо на территории академии - без точной привязки к местности не выполнить ни одну боевую задачу.

Курсант Антон Хуруджи с математикой и географией на ты - чтобы освоить эту профессию он приехал в Петербург из Хабаровска.

«Полевая романтика! Жить в палатке, умываться в холодной воде... Точно не скучно, всегда есть,  чем заняться», - рассказывает он.

У академии есть даже своя орбитальная группировка. Курсанты принимают и обрабатывают данные не только с «собственного» спутника «Можаец-4», но и с других космических аппаратов, обеспечивая точность навигационной системы «Глонасс», других комплексов Космических войск ВКС.

«Это не пушки, снаряды, которые выпускаются в больших количествах. Системы управления космическими аппаратами - каждая из них уникальна и требует большого количества знаний и умений для того, чтобы работать и эксплуатировать данные системы», - объясняет заместитель начальника кафедры космической радиолокации и радионавигации академии Владимир Авдеев.

В Академии имени Можайского учат будущих офицеров заранее просчитывать любую ситуацию, чтобы избежать малейшей ошибки. Девиз уникального вуза «Летим к звездам!», и точность для его выпускников - превыше всего.

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