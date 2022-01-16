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Лунные базы и города: в ВКА раскрыли секрет строительства в космосе

Владимир Расходчиков
10:43 16.01.2022
Представители Военно-космической академии им. Можайского создали уникальный материал для крепежа построенных в безвоздушном пространстве конструкций.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Построенная в 1991 году на орбитальной станции «Мир» специальная конструкция-ферма стала первой собранной в космосе конструкцией. Сложность строительства заключалась в том, что в безвоздушном пространстве невозможно использовать болты и любые другие обычные для земной жизни крепления. Эту задачу решили в Военно-космической академии им. Можайского (ВКА) при помощи специальной соединительной шайбы с памятью формы. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал начальник кафедры контроля качества и испытаний вооружения и военной техники Евгений Лебедев.

«Академия разработала уникальный способ сборки крупногабаритных конструкций. Идея заключалась в том, что была предложена соединительная шайба, выполненная из сплава никелид-титан, которая обладает эффектом памяти формы. Заранее, в земных условиях, диаметр этой шайбы был увеличен, и затем, в условиях орбитального полета, космонавт ее нагревал», - объяснил представитель ВКА.

По словам Лебедева, подобная технология может быть в будущем применена при строительстве космических баз и даже городов на Луне, что даст толчок к освоению человечеством безвоздушного пространства. 

«Для освоения космического пространства нужно строить стационарные базы, должны быть объемные конструкции, где человек сможет организовывать свою деятельность. Поэтому вот такие стержневые ферменные конструкции могут использоваться для построения космических баз, станций, баз на Луне», - заявил преподаватель Военно-космической академии им. Можайского.

Попытки построить подобные сооружения были предприняты и американскими специалистами. Они провалились из-за неправильного выбора крепежа, в роли которого выступили болты и гайки. Созданная ими ферма не была надежно зафиксирована, постоянно люфтила и была на порядок меньше российской, рассказал Лебедев.

«Привычные в земных условиях методы сборки в условиях невесомости и безопорного пространства невозможны, потому что космонавт в таких условиях не может создать необходимые усилия для соединения. Можно пытаться это сделать, но вы будете вращаться вокруг того узла, к которому вы прилагаете усилия», - пояснил специалист.

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