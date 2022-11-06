Норвежский самолет сбросил буй с микрофонами прямо перед АПЛ «Князь Владимир»

Самолет Lockheed P-3 Orion сбросил специальный буй прямо перед российской подлодкой, чтобы собрать о ней информацию.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Норвежский разведывательный самолет Lockheed P-3 Orion сбросил буй с микрофонами и датчиками прямо перед носом АПЛ «Князь Владимир» в акватории Баренцева моря. В этот момент подводники уже сутки шли в надводном положении и возвращались из похода. Этот момент удалось снять оператору «Военной приемки», который находился на борту подлодки.

Таким способом иностранцы попытались записать «атмосферу» атомной подводной лодки. Российских офицеров никак не смутил этот инцидент, но что именно они сделали с этим буем - не сообщается.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. АПЛ “Князь Владимир”. Ледяной поход. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, чем именно занимаются подводники во время длительных походов, а также увидите, как иностранные разведки охотятся за секретами кораблей проекта «Борей-А».