Норвежский самолет сбросил буй с микрофонами прямо перед АПЛ «Князь Владимир»
Норвежский разведывательный самолет Lockheed P-3 Orion сбросил буй с микрофонами и датчиками прямо перед носом АПЛ «Князь Владимир» в акватории Баренцева моря. В этот момент подводники уже сутки шли в надводном положении и возвращались из похода. Этот момент удалось снять оператору «Военной приемки», который находился на борту подлодки.
Таким способом иностранцы попытались записать «атмосферу» атомной подводной лодки. Российских офицеров никак не смутил этот инцидент, но что именно они сделали с этим буем - не сообщается.
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