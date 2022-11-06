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Норвежский самолет сбросил буй с микрофонами прямо перед АПЛ «Князь Владимир»

Владимир Расходчиков
10:37 06.11.2022
Самолет Lockheed P-3 Orion сбросил специальный буй прямо перед российской подлодкой, чтобы собрать о ней информацию.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Норвежский разведывательный самолет Lockheed P-3 Orion сбросил буй с микрофонами и датчиками прямо перед носом АПЛ «Князь Владимир» в акватории Баренцева моря. В этот момент подводники уже сутки шли в надводном положении и возвращались из похода. Этот момент удалось снять оператору «Военной приемки», который находился на борту подлодки.

Таким способом иностранцы попытались записать «атмосферу» атомной подводной лодки. Российских офицеров никак не смутил этот инцидент, но что именно они сделали с этим буем - не сообщается.

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