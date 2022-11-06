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Пробивая льды океана: уникальные кадры изнутри АПЛ «Князь Владимир» во время всплытия

Владимир Расходчиков
12:09 06.11.2022
Экипаж атомной подлодки «Князь Владимир» отработал всплытие во льдах на зачет.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Подводники провели учебное всплытие во льдах Северного Ледовитого океана на атомной подводной лодке «Князь Владимир». Оператору «Военной приемки» удалось снять работу экипажа внутри подлодки. После тщательных проверок приборов и решения командира АПЛ успешно всплыла между толстыми слоями льда. Все это время за действиями экипажа следил замкомандира 31-й дивизии подводных лодок подводных сил Северного флота Магомед Гаджиев. Он же и оценил действия подводников.

«Подводя итоги отработки задачи скажу, что экипаж подготовлен к действиям в ледовых условиях. Поэтому оценка общая за задачу АБ-2 - «хорошо». Командир, на этом не останавливаться, продолжать так же отрабатывать, совершенствовать навыки личного состава», - вынес свой вердикт Гаджиев.

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