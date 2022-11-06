Пробивая льды океана: уникальные кадры изнутри АПЛ «Князь Владимир» во время всплытия

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Подводники провели учебное всплытие во льдах Северного Ледовитого океана на атомной подводной лодке «Князь Владимир». Оператору «Военной приемки» удалось снять работу экипажа внутри подлодки. После тщательных проверок приборов и решения командира АПЛ успешно всплыла между толстыми слоями льда. Все это время за действиями экипажа следил замкомандира 31-й дивизии подводных лодок подводных сил Северного флота Магомед Гаджиев. Он же и оценил действия подводников.

«Подводя итоги отработки задачи скажу, что экипаж подготовлен к действиям в ледовых условиях. Поэтому оценка общая за задачу АБ-2 - «хорошо». Командир, на этом не останавливаться, продолжать так же отрабатывать, совершенствовать навыки личного состава», - вынес свой вердикт Гаджиев.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. АПЛ “Князь Владимир”. Ледяной поход. Часть 2» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Вы узнаете, чем именно занимаются подводники во время длительных походов, а также увидите, как иностранные разведки охотятся за секретами кораблей проекта «Борей-А».