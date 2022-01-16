Военные рассказали о мимикрирующих под космических мусор спутниках

За десятилетия освоения человеком космического пространства на околоземных орбитах появилось огромное количество космического мусора. На огромной скорости эти обломки могут очень сильно повредить и навсегда вывести из строя любой спутник. Об этом в эфире программы «Военная приемка» заявил начальник оперативного отделения главного центра разведки космической обстановки Алексей Лагутенко.

«Их скорость порядка 7-8 километров в секунду. Если объекты встречаются на встречных курсах - это уже скорость порядка 15 километров в секунду. То есть, это где-то примерно в 15 раз быстрее полета пули из автомата Калашникова», - объяснил военнослужащий.

Не меньшую угрозу представляют спутники-шпионы, которые могут маскироваться под космические обломки и вести скрытое наблюдение. Чтобы их выследить российские специалисты ведут каталог всех обнаруженных на околоземной орбите небольших объектов. По словам старшего инженера отдела боевых алгоритмов и программ Вадима Синенко, военные спутники обычно выдает свет, отраженный ими от Солнца.

«Космический объект любой имеет свою кривую блеска. Это такая характеристика, как у человека отпечатки пальцев. Когда космический аппарат на орбите от него идет отражение солнечного света. Мы замечаем это на электронной станции», - рассказал специалист.

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