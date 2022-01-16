«За 20 лет до братьев Райт»: в ВКА раскрыли имя создателя первого самолета

Первым создателем самолета стал русский контр-адмирал и изобретатель Александр Можайский, в честь которого в наши дни названа Военно-космическая академия (ВКА) в Санкт-Петербурге. Именно на территории этого учебного заведения он и проводил свои первые испытания еще за 20 лет до братьев Райт. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил профессор кафедры истории и философии ВКА им. Можайского Юрий Никулин.

«Было доказано, что Можайский первым в мире создал самолет. За 20 лет до братьев Райт. И тогда было принято решение присвоить имя Можайского одной из военных академий. Естественно, определили Военно-воздушную академию в Ленинграде, лагерь которой располагался прямо там, где Можайский строил самолет», - рассказал преподаватель академии.

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