В Военно-космической академии раскрыли двойное назначение спутников

Практически все космические спутники создаются для выполнения и гражданских, и военных задач. Самые первые из них были созданы на основе «Востока-1», который доставил на околоземную орбиту первого космонавта Юрия Гагарина. Только место человека внутрь была установлена специальная фотоаппаратура. Главными целями подобных разработок является наблюдение и разведка обстановки. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал начальник Военно-космической академии им. Можайского (ВКА) Максим Пеньков.

«Без космоса сейчас ни одной военной задачи на Земле не решить. Это задачи, связанные с навигацией, связью, целенаблюдением, целенаведением, наблюдением за поверхностью Земли и всеми специальными объектами, которые необходимы для того, чтобы знать обстановку», - объяснил глава ВКА.

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