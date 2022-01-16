Американского форварда «Локомотива» обвинили в изнасиловании 12-летней

Американский форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» Рид Буше обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Инцидент мог произойти в 2011 году, когда хоккеисту было 17 лет, а его возможной жертве 12.

В ходе судебного заседания, состоявшегося в декабре 2021 года, игрок дал признательные показания по этому делу, пишет Detroit Free Press.

Изначально американец обвинялся по статье, которая, по законам США, предусматривает от 25 лет тюремного заключения до пожизненного. Однако Буше подал заявление о переквалификации статьи на более мягкую. Суд учел возраст обвиняемого на момент совершения преступления и «необычные обстоятельства дела», и теперь, если хоккеист успешно пройдет испытательный срок, он останется на свободе и не будет включен в реестр сексуальных преступников.

Как заявили РИА Новости в «Локомотиве», пока игрок остается в расположении клуба. Как ожидается, окончательный вердикт по этому делу будет вынесен 31 января текущего года.