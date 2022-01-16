Умер актер Иван Рудаков

В Москве ушел из жизни актер Иван Рудаков. Об этом в социальных сетях сообщил его отец Алексей Рудаков.

Известный актер умер на 44-м году жизни. Ранее он находился в реанимации 57-й больницы в Москве из-за последствий коронавируса. Врачи поддерживали ему жизнь с помощью ИВЛ.

«Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет!!! И мы не знаем, как дальше с этим жить!!! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души», - написал в Facebook отец актера.

Иван Рудаков сыграл более чем в 40 фильмах и телевизионных сериалах. Российскому зрителю он запомнился по ролям в популярных сериалах «Кухня», «Медиум» и «Ланцет».