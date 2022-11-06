В Москве на Балаклавском проспекте загорелись семь бытовок
В результате происшествия никто не пострадал.
© Фото: mchs.gov.ru
Сегодня около половины седьмого вечера на Балаклавском проспекте на юге Москве загорелись семь бытовок. Огонь распространился на территории площадью 80 квадратных метров.
Ликвидировать огонь удалось спустя час. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС.
Сведений о пострадавших не поступало. Сейчас выясняется причина возгорания.
Напомним, сегодня в Сочи произошло обрушение балкона в пятиэтажном доме на улице Донской. В результате происшествия погибли два человека.