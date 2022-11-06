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В Москве на Балаклавском проспекте загорелись семь бытовок

Сергей Лебедев
21:17 06.11.2022
В результате происшествия никто не пострадал.
В Москве на Балаклавском проспекте загорелись семь бытовок
© Фото: mchs.gov.ru
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Сегодня около половины седьмого вечера на Балаклавском проспекте на юге Москве загорелись семь бытовок. Огонь распространился на территории площадью 80 квадратных метров.

Ликвидировать огонь удалось спустя час. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления МЧС.

Сведений о пострадавших не поступало. Сейчас выясняется причина возгорания.

Напомним, сегодня в Сочи произошло обрушение балкона в пятиэтажном доме на улице Донской. В результате происшествия погибли два человека.

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