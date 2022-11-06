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«Сломили сопротивление нацистов»: как российские военные продвигаются на Артемовском направлении

Виктория Ивашечкина
Валентин Гвоздев
19:00 06.11.2022
Оборона украинских националистов прорвана и на Артемовском направлении.
© Видео: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пока Киев сосредоточивает все свои силы вокруг Херсона, на других частях фронта, сразу в нескольких местах, идет точечное, но весьма активное продвижение наших войск вперед.

На Угледарском направлении российская армия сломила сопротивление нацистов в районе Павловки, занята стратегически важная переправа. Наступление идет в Марьинке, там ведутся бои за каждое высотное здание. Наши окружают сейчас крупный логистический центр Константиновку. Учитывая темпы продвижения на этом направлении, стоит ожидать, что в ближайшее время сам Угледар будет взят в полукольцо. И российские войска вернут позиции, которые утратили летом.

Прорвана оборона националистов и на Артемовском направлении. И помимо колоссальных потерь в живой силе, ракетными ударами нарушены пути снабжения украинских боевиков.

Севернее Артемовска, в районе Белогоровки, наши войска так же ежедневно продвигаются вперед. Поселок пока находится под контролем националистов, однако, их позиции насквозь простреливаются нашими войсками. Украинские боевики ежедневно стягивают сюда свежие силы. Но закрепиться им не дают наши огнеметчики.

Ежедневно бойцы продвигаются вперед, планомерно выдавливая националистов с занимаемых позиций. Безрассудные атаки приводят киевский режим к огромным потерям. Только пропавшими без вести, по заявлениям украинских властей, официально числятся семь тысяч человек. Однако режим Зеленского это мало беспокоит. Недостаток людей Украина компенсирует наемниками из стран НАТО.

Подробнее про успехи нашей армии в ходе спецоперации на Украине - в материале Валентина Гвоздева для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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