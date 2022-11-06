Патриарх Кирилл предупредил об угрозе существования России

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В нынешних условиях Россия сталкивается с опасностями, которые грозят существованию страны. Такое заявление сделал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения Князь-Владимирского храма в подмосковной Балашихе. Данное сооружение является главным храмом Росгвардии.

«Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, такими опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности», - сказал патриарх.

Он обратил внимание на то, что РФ, а также другим народам со стороны навязали «междоусобную брань».

По его мнению, ситуация могла сложиться таким образом по вине «сил», которые находятся «вне Руси». Их цель - это добавиться ослабления России, Украины и Белоруссии.