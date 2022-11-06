Безумие и провокации: как режим Зеленского с помощью США усугубляет ситуацию на Украине

При этом коллективный Запад жалеет жителей Киева и готов им помогать, а для жителей Донбасса у них слов сочувствия не находится.

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Почему-то никто больше в Киеве не смеется и не фотографируется на фоне баннеров со взрывами, как это было после теракта на Крымском мосту. Хочется верить, что украинцы скоро начнут понимать, кто истинный виновник их бед. И что любое очередное безумие Владимира Зеленского для них обернется новыми бытовыми проблемами.

И тут никакого злорадства. Просто все по формуле «посеешь ветер, пожнешь бурю». Киевлян жалко ровно настолько, насколько жалко жителей Донбасса, которые в таком положении живут все последние годы, а последние месяцы вообще под непрекращающимися ударами американских HIMARS. И чтобы понять, во что Киевский режим вверг Донбасс, наверное, надо пожить примерно в таких же условиях. При этом весь коллективный Запад киевлян жалеет и готов им помогать, а вот для жителей Донбасса у них слов сочувствия почему-то не нашлось.

Тем временем Зеленский, похоже, окончательно потерял связь с реальностью. И все больше напоминает сумасшедшего. Вот его свежее заявление - Зеленский предлагает не бояться ядерной войны и планирует летом поехать на море, в Крым.

Ну и визит недели. В пятницу в Киев с необъявленным визитом прибыл советник президента США Джейк Салливан. Приехал тайно. Встречался не только с Зеленским, но со всем военным руководством Украины и с их американскими и британскими кураторами. Видимо, надо было обсудить что-то такое, о чем нельзя говорить даже по секретным каналам связи.

Подробнее про цветущий на Украине неонацистский режим и непрекращающееся накачивание оружием Украины со стороны Запада - в материале Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».