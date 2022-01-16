WSJ: в НАТО возникли разногласия насчет примирения России и Запада

Некоторые страны-члены Североатлантического альянса остались недовольны идеями, с которыми выступили дипломаты из США на переговорах с российской стороной. При этом идеи не были предварительно обсуждены с союзниками.

Так, союзникам не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению России и стран Запада без учета мнения европейских государств, пишет газета The Wall Street Journal. Официальные лица из США при этом добавили, что речь на переговорах с Россией шла только об идеях, а не о предложениях.

«За кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации», - отметил автор статьи, журналист Джеймс Марсон.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал об итогах переговоров РФ с США и НАТО. По его мнению, на данный момент переговоры России с Соединенными Штатами и НАТО не дали какого-либо конкретного результата. Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что возможность военного конфликта альянса и России сохраняется, однако стороны могут достичь политического решения для урегулирования противоречий.