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«Гостья из будущего»: курсанты ВКА запустили собственную группировку спутников

Владимир Расходчиков
13:08 16.01.2022
Учащиеся Военно-космической академии им. Можайского самостоятельно создали и запустили группу космических спутников оптической связи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Студенты Военно-космической академии им. Можайского (ВКА) сконструировали и запустили в космос свою собственную группировку спутников «Можаец», состоящую из четырех аппаратов. Учащимся также удалось добиться бесперебойной связи и передачи данных с собранных ими устройств. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал командир учебной группы факультета конструкции летательных аппаратов Сергей Ширшов.

«Это группировка из четырех спутников находится на базе обеспечения ВКА, при помощи своей аппаратуры она решает задачи оптической связи. Пока один аппарат уходит из зоны видимости, в это время приходят новые», - объяснил курсант академии.

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