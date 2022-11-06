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Раскрыты особенности будущих подлодок проекта «Борей» 5-го поколения

Владимир Расходчиков
14:54 06.11.2022
В новом поколении подводных лодок будут применяться самые передовых технологии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пятое поколение подводных лодок проекта «Борей» будет обладать повышенной скрытностью за счет новой формы корпуса. Макеты этих кораблей были показаны во время проведения форума «Армия-2022». Также при их создании применят самые передовые технологии, которые повысят экономичность. 

На подлодках 5-го поколения также сократят число ракет, но и ракеты станут совершенно другими. Об этом эфире «Военной приемки» рассказал заместитель гендиректора ЦКБ «Рубин» по внешней экономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству Андрей Баранов.

«Основной упор сделан на универсальность, на повышенную скрытность, экономичность, большой ресурс. Это все внутри этой лодки. Дизайн у нее достаточно симпатичный, нам она нравится. Скрытность, в том числе, определяется ее гидродинамическими параметрами. И вот такая форма, зализанная, скажем так, она очень способствует этому. Мы над этим работаем вместе с нашей наукой», - объяснил Баранов

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