Рыбаков с машинами унесло на льдине в открытое море в Магаданской области

Восемь рыбаков уносит на льдине в открытое море в Магаданской области. Инцидент произошел в районе села Балаганное. На льду находятся люди и два внедорожника.

Самостоятельно выбраться на берег они уже не могут, пишет информационное агентство «Весьма». Оно же публикует видео с места ЧП на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах видна огромная льдина с людьми и техникой, которая быстро удаляется от берега, подхваченная течением. Голос за кадром принадлежит одному из рыбаков. Он единственный успел выехать на берег на снегоходе, проехав около семи метров по ледяной воде.