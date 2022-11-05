Артисты из ЛНР, Москвы и других регионов представили рок-ораторию о судьбе «Молодой гвардии»

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Показ итоговой постановки уникального культурно-просветительского проекта «Непокоренные» состоялся в Новом Манеже. Участие в проекте приняли артисты из Москвы, Луганской народной республики, а также других российских регионов.

В основе постановки рок-оратория «Черный январь. Прощенное воскресенье». Сюжет основан на реальных событиях, повествующих о героической деятельности и трагической гибели юных антифашистов из «Молодой гвардии».

«Ребята пронзительно это делают, очень искренне и чувственно. Вся атмосфера происходящих событий здесь и тогда соединена. Все меняется, изменилась техника, появились железные крылья, которые несут и радость и смерть, а человек, к счастью или несчастью остается одним и тем же. Есть люди, которые понимают, что такое Родина, что такое единство», - поделился своим впечатлением Народный артист Российской Федерации Владимир Машков.

Помимо юных вокалистов и танцоров из Луганска, Димитровграда, Пензенской области и Москвы в постановке приняли участие Народная артистка России Елена Яковлева и певица Светлана Сурганова. Режиссер и художественный руководитель постановки лауреат театральной премии «Золотая маска» Владимир Панков.