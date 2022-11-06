В МО РФ рассказали о сорванных планах украинских боевиков форсировать реку

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Подразделению, связь в котором обеспечивал Сергей вместе со своими подчиненными, была поставлена задача по освобождению населенного пункта от украинских националистов. Во время марша российская колонна подверглась минометному обстрелу, в результате которого были выведены

из строя несколько автомобилей. Сергей эвакуировал 12 раненых военнослужащих в свою машину и вывез их в укрытие, чем спас им жизнь. Благодаря профессионализму, оперативности и уверенным действиям старшего прапорщика, удалось спасти жизни российских военнослужащих.

Сурен Мовсисян - сержант

Перед мотострелковой бригадой российских Вооруженных Сил стояла задача

по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Артиллерийская батарея, в составе которой действовал расчет орудия под командованием сержанта Сурена Мовсисяна, поддерживал наступающих мотострелков огнем.