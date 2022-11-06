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В МО РФ рассказали о сорванных планах украинских боевиков форсировать реку

00:00 06.11.2022
Несмотря на непростую оперативную обстановку на фронтах спецоперации, российские военнослужащие демонстрируют мужество и личный героизм при выполнении боевых задач.
В МО РФ рассказали о сорванных планах украинских боевиков форсировать реку
© Фото: Минобороны РФ
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Сергей Корсунов - старший прапорщик, начальник аппаратной взвода связи

Старший прапорщик Сергей Корсунов в ходе специальной военной операции обеспечивал бесперебойную связь в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.

© Минобороны РФ

Подразделению, связь в котором обеспечивал Сергей вместе со своими подчиненными, была поставлена задача по освобождению населенного пункта от украинских националистов. Во время марша российская колонна подверглась минометному обстрелу, в результате которого были выведены
из строя несколько автомобилей. Сергей эвакуировал 12 раненых военнослужащих в свою машину и вывез их в укрытие, чем спас им жизнь. Благодаря профессионализму, оперативности и уверенным действиям старшего прапорщика, удалось спасти жизни российских военнослужащих.

Сурен Мовсисян - сержант

Перед мотострелковой бригадой российских Вооруженных Сил стояла задача
по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Артиллерийская батарея, в составе которой действовал расчет орудия под командованием сержанта Сурена Мовсисяна, поддерживал наступающих мотострелков огнем.

© Минобороны РФ

В ходе наступления Сурен руководил работой артиллерийского расчета по уничтожению засевших в укрытии боевиков. Бойцы вели непрерывный огонь по указанным координатам. Прицельной стрельбой артиллерийский расчет под командованием сержанта уничтожили склад с боеприпасами и живую силу врага. Наносимые удары по оборонительным рубежам противника значительно ослабили боевые порядки националистов, что позволило российским мотострелкам развить наступление, прорвать оборону противника и освободить населенный пункт.

Вадим Чеботарев - старший лейтенант, командир взвода реактивной артиллерийской батареи

Перед батальонной тактической группой, в составе которой действовал взвод старшего лейтенанта Вадима Чеботарева, была поставлена задача закрепиться в заданном районе и организовать его надежную оборону. Националисты, стремясь вернуть контроль над утраченными позициями, попытались навести переправы через водоем и атаковать наши позиции.

© Минобороны РФ

Оценив ситуацию, Вадим оперативно разместил расчет на позициях и приступил к нанесению ударов по противнику. Действуя смело и решительно, несмотря на ответный огонь со стороны боевиков, взводом под командованием Вадима Чеботарева были уничтожены военная техника и живая сила противника. Благодаря профессионализму и слаженным действиям старшего лейтенанта Чеботарева и его подчиненных враг, понесший существенные потери, оставил попытки вернуть район и был отброшен на исходные позиции.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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