В МО РФ рассказали о сорванных планах украинских боевиков форсировать реку
Несмотря на непростую оперативную обстановку на фронтах спецоперации, российские военнослужащие демонстрируют мужество и личный героизм при выполнении боевых задач.
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Сергей Корсунов - старший прапорщик, начальник аппаратной взвода связи
Старший прапорщик Сергей Корсунов в ходе специальной военной операции обеспечивал бесперебойную связь в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил.